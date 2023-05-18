Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı; kaza kamerada

DİYARBAKIR'da, aniden yola fırlayan 4 yaşındaki H.T.'ye otomobil çarptı. H.T. ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Barış Bulvarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kaldırımdan aniden yola fırlayan H.T. isimli kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan H.T., ağır yaralandı. H.T., çevredekiler tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürerek tedaviye, alındı.Öte yandan, kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.