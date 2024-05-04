Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza sonucunda çocuk Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
A.G'nin kullandığı 07 ALM 732 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan D.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.