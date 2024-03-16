Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
F.S. idaresindeki 50 AV 921 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ö'ye (10) çarptı.
Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan B.Ö. ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.