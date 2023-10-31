Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurani Doğan'a (10) A.O. yönetimindeki 63 DC 216 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Doğan, kendisine çarpan otomobil sürücüsü tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan çocuğun tedavisi sürüyor.
Hastane polisine teslim olan sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel