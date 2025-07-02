Otomobilin Çarptığı Çift Yaralandı, Sürücü Tutuklandı

Otomobilin Çarptığı Çift Yaralandı, Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil, sitenin demir kapısına çarparak kapının önünde bekleyen Merve ve Gökhan Cebe çiftine çarptı. Merve Cebe ağır yaralanırken, eşi Gökhan hafif yaralandı. Kazanın ardından sürücü C.Y. tutuklandı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde otomobil, sitenin demir kapısına ardından da kapının önünde bekleyen Merve ve Gökhan Cebe çiftine çarptı. Çift yaralanırken, kaza sonrası gözaltına alınan C.Y. tutuklandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. C.Y., iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra otomobiline bindi. Bu sırada otomobil hareket edip, sitenin demir kapısına ardından da kapının önünde bekleyen komşusu Merve ve Gökhan Cebe çiftine çarptı. Bir çocuk ise kaçarak son anda kurtuldu. Merve Cebe, otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Eşi ise hafif yaralandı. Sürücü C.Y. ve çevredekiler, aracı kaldırıp Merve Cebe'yi çıkardı. Yaralı çift, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Merve Cebe'nin, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan C.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde C.Y.'nin bindikten sonra otomobilin hareket ettiği, kapıyı kırıp, bekleyen çiftin üzerinden geçtiği görüldü. Aracın altında kalan Merve Cebe'nin kurtarılma anı ve yaşanan panik de görüntüye yansıdı.

'ÇOCUKLARA ÇARPMAMASI BÜYÜK ŞANS'

Olayla ilgili DHA'ya konuşan komşu Ecem Atıcı, sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Bir anda oldu her şey aslında. Kadın bağırıyordu. Ondan sonra bir anda araba hızla hareket etti. Önce kapının kırılmasını gördük, sonra insanların ezilmesini gördük derken bağırış çağırış, kalabalık. Çocuklara çarpmamış olması büyük bir tesadüf. Gerçekten çok büyük bir şans. Çünkü saniyelik bir şeydi. Onlar da kalabilirdi arabanın altında. Çocuklar çok ağlıyordu, çok üzülmüş, korkmuşlardı" dedi.

CbY.'nin annesi Şükriye Y. ise oğlunun yanlışlıkla gaza bastığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Türkiye'nin turizm cenneti alev alev yanıyor! Tahliyeler başladı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bursa'dan sonra bir ilimizde daha deprem
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam

Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karikatür provokasyonunda yeni gelişme! Müdürün ifadesi tam skandal
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.