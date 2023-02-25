OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇİFT YARALANDI, SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Güncel Haberler ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı Sabri (69) ve Gülseren Kaşmer (69) çifti yaralanırken, birbirlerinin durumunu sordu. ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı Sabri (69) ve Gülseren Kaşmer (69) çifti yaralanırken, birbirlerinin durumunu sordu. Sürücü Emirhan D. (21) ise gözyaşlarına boğuldu. Kaza öğleden sonra, Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emirhan D. idaresindeki 67 LR 749 plakalı otomobil yaya geçidinden geçmeye çalışan Sabri ve Gülseren Kaşmer çiftine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çiftin yardımına çevredekiler koştu. Yerde yatan çift başlarında bekleyenlere birbirinin durumunu sordu. Yaralı çift sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü Emirhan D. yaralılara bakarak, 'Adam hareket etmiyor' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Atatürk Bulvarı Ereğli Güncel Haberler

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