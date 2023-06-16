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Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli savrularak yaralandı. Hafif yaralanan bisikletli, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

- Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli savrularak yaralandı. Hafif yaralanan bisikletli, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.O. idaresindeki 41 AJV 301 plakalı Toyota marka otomobil, M.A. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bisikletliyi ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücü Ö.O.'ya yaptığı alkol testi negatif çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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