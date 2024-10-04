Üye Girişi
Haberler

Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil bisikletli 12 yaşındaki M.D'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Arapzade Mahallesi Yalova-Bursa kara yolu yan yolu Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği önünde seyreden H.Ş. (42) idaresindeki otomobil, bisikletli 12 yaşındaki M.D'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle önce kaldırıma daha sonra park halindeki başka bir aracın üzerine savrulan M.D. ağır yaralandı.

M.D'nin yardımına koşan trafik polislerinin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edilen M.D'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi Otomobil Çocuk bursa Kaza

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu? Özgür Özel'lin yasak aşk yaşadığı iddia edilen belediye başkanı kim? Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title