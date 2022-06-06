Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Adem Şekeroğlu - Güncel
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Otomobilin çarptığı, bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA'nın Yunak ilçesinde otomobilin çarptığı, elektrikli bisikletin sürücüsü Osman Akkuş (75) hayatını kaybetti.

KONYA'nın Yunak ilçesinde otomobilin çarptığı, elektrikli bisikletin sürücüsü Osman Akkuş (75) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yunak Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Fahri A.'nın kullandığı 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen bisikletten yere savrulan Akkuş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye altına alınan Akkuş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Fahri A. da gözaltına alınarak polis merezine götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Adem Şekeroğlu - Güncel

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