SÜRÜCÜ TUTUKLANDIKonya'da 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden sürücü Sefa Selvi (19), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobilin çarptığı anneanne, kızı ve 3 torunu toprağa verildi (2)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Konya'da 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden sürücü Sefa Selvi (19), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.