Otomobilin çarptığı anneanne, kızı ve 3 torunu toprağa verildi (2)
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SÜRÜCÜ TUTUKLANDIKonya'da 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden sürücü Sefa Selvi (19), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Konya'da 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden sürücü Sefa Selvi (19), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel