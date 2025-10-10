Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Ahmet Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te parka gitmekte olan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet İsmail, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
GAZİANTEP'te, oyun oynamak için parka giderken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Ahmet İsmail (9), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Oynamak amacıyla parka doğru giden Ahmet İsmail'e yolun karşısına geçerken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BCU 361 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ahmet İsmail'i ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet İsmail, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.