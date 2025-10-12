Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
İslahiye-Hassa karayolu Kırıkçalı Kavşağı'nda önceki gün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.D (8) yaşam mücadelesini kaybetti.
Cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel