Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki A.D, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde önceki gün otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İslahiye-Hassa karayolu Kırıkçalı Kavşağı'nda önceki gün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.D (8) yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenazesi otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
