Haberler

Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki A.D., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

İ.D.D. (24) idaresindeki 34 KD 327 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa çevreyolunun Kırıkçalı Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye (8) çarptı.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Avukat Serdar Öktem suikastı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu suikastta şüpheliler için karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.