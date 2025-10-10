Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki A.D., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
İ.D.D. (24) idaresindeki 34 KD 327 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa çevreyolunun Kırıkçalı Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye (8) çarptı.
Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel