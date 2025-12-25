Trabzon'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucunda 73 yaşındaki C.T. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı fakat kurtarılamadı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin çarptığı 73 yaşındaki kadın öldü.
U.T. yönetimindeki otomobil, Toklu Mahallesi Orhan Karakullukçu Bulvarı'nda yolun karşısına geçen C.T'ye (73) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan C.T, kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel