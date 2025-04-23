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Otomobilin Çarptığı 6 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı 6 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan ana sınıfı öğrencisi Zümra Topuz, 4 gün süren tedavinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın cenazesi, söz konusu mahallede toprağa verildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otomobil çarpan ana sınıfı öğrencisi Zümra Topuz (6), 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta, 18 Nisan'da otomobilin çarptığı Zümra Topuz, yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Zümra Topuz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ailesinin 2 çocuğundan 1'i olan ve ana sınıfına giden Zümra Topuz, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi'nde bugün öğle vakti İlimtepe Erikli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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