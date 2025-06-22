Otomobilin Çarptığı 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de bir otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, annesi yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ENA 378 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 yaşındaki çocuğu Miraç E'nin bulunduğu bebek arabasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince annesiyle hastaneye götürülen Miraç E, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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