OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 17 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ KURTARILAMADI Güncel Haberler GAZİANTEP'te, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletten yola savrulan kasksız sürücü İsrafil Çakmak (17), hastanede yaşamını yitirdi. GAZİANTEP'te, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletten yola savrulan kasksız sürücü İsrafil Çakmak (17), hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsrafil Çakmak'ın kullandığı plakasız motosiklete, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulup, sürüklenen Çakmak, ihbarla gelen sağlık ekibince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada başında koruyucu kaskının bulunmadığı öğrenilen Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 17 YAŞINDAKİ MOTOSİKLETLİ KURTARILAMADI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.