Otomobilin çarptığı 16 yaşındaki İran uyruklu çocuk hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki İran uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu üzerindeki yan yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi istikametinden şehir merkezine gelmekte olan Z.A. yönetimindeki 43 ACU 011 plakalı, yolun karşısına geçmeye çalışan İran uyruklu Hüseyin Rezai'ye çarptı. Rezai'nin aşağının takılıp hareket halindeki otomobilin önüne düştüğü ve çarpmanın etkisi ile olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Sürücü Z.A. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.