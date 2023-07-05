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Otomobilin Çarptığı 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Otomobilin Çarptığı 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti. Yeni Mahalle'de, akşam saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.O'ya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. N.O. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de, akşam saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.O'ya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

N.O. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel

Devlet Hastanesi Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

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