Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan küçük kız, cenaze töreninin ardından defnedildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çevreyolu Güneşler mevkisinde K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, okula gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Seher Bozkurt'a çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastane morgundan alınan çocuğun cenazesi, Güneşler Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Bozkurt'un ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Küçük kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Güneşler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Sürücü K.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.