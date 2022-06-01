Otomobilin çarpması sonucu ölen iki öğrenci üniversitelerinde anıldı - Haberler

Bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu ve Sude Ürer için okudukları Uşak Üniversitesinde anma töreni düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğurlu ve Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ürer için yapılan anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, kazanın yaşandığı gün üniversitede olduğunu ve duyar duymaz olay yerine gittiğini söyledi.

Konuşması sırasından gözyaşlarını tutamayan Savaş, duygularını şöyle dile getirdi:

"Olay yerine gittiğimde adeta yıkılmıştım. Hayatımda iki kez yıkıldım. Bir kez babam öldüğü zaman, bir de o zaman yıkıldım. Onlar benim çocuklarım gibiydi. Tanımıyordum ama o gün gördüğümde gerçekten çok yıkıldım. Siz hepiniz benim çocuklarım gibisiniz. Benim çocuklarım kadar değerlisiniz. Cenabıhak hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın.Biz onlara layık olacağız. Onların isimlerini yaşatacağız inşallah. Daha çok çalışacağız."

Sude Ürer'in sınıf arkadaşı Cihan Taşçı da Uşak'a geldiğinde ilk tanıştığı kişinin Ürer olduğunu söyledi.

Taşçı, Sude'nin temiz bir kalbi olduğunu aktararak, "Kötülük nedir bilmezdi. Hayvanları çok severdi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. İlk haberi duyduğumda inanamadım. 'Gerçek değildir.' dedim. Onu unutmayacağız." dedi.

Mısra Buse Uğurlu'nun sınıf arkadaşları da çok üzgün olduklarını ve Uğurlu'nun çok temiz bir kalbi olduğunu ifade etti.

Tören sırasında Ürer ve Uğurlu'nun arkadaşları ile öğretim üyeleri gözyaşı döktü.

Törenin ardından helva dağıtıldı.

Olay

Uşak Üniversitesi öğrencileri Mısra Buse Uğurlu ve Sude Ürer'e, 30 Mayıs akşamı Uşak-İzmir karayolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada H.K. (28) yönemindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarpmış, 2 üniversite öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan sürücünün yapılan testlerde 1.44 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.