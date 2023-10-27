Otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sürücü gözaltına alındı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda Akay O. yönetimindeki 52 ADP 171 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Nazarsu Taş, Şeyma ve Tükez Kılıç'a çarptı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel