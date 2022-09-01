OTOMOBİLİN ÇARPARAK AĞIR YARALADIĞI YAYA, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Güncel Haberler KÜTAHYA'da çevre yolundan karşıya geçmek isteyen İsmail Saraç'a (57) otomobil çarptı. KÜTAHYA'da çevre yolundan karşıya geçmek isteyen İsmail Saraç'a (57) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Saraç, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı Kütahya-Afyonkarahisar karayolu tren garı mevkiinde meydana geldi. Abdullah Kopan kullandığı 20 BAN 67 plakalı otomobille, çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan İsmail Saraç'a çarptı. Ağır yaralanan Saraç, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Abdullah Kopan, ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İsmail Saraç Kütahya Güncel Haberler

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