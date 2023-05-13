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Otomobilin çamurluğuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Otomobilin çamurluğuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Güncel Haberler

Sivas'ta otomobilin çamurluğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ta otomobilin çamurluğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki otomobilin ön lastiklerinden köpek sesi geldiğini duyan çevredekiler, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, aracın lastiğini sökerek köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan köpeğin Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Sivas Güncel Haberler

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