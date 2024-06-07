Otomobilin Camından Zor Çıktı

OTOMOBİLİN CAMINDAN ZOR ÇIKTI

Ankara'da sağanak, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Çankaya ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde yollarda biriken sular nedeniyle vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Otomobilinde mahsur kalan bir vatandaş ise güçlükle aracının camından çıkabildi.

SÜRÜKLENEN ARACINI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, bozulan ve yolda kalan aracının suda sürüklenmesini engellemeye çalışan bir vatandaş da kameralara yansıdı.