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Otomobilin Bagajındaki Uyuşturucuyu 'Millov' Buldu

Otomobilin Bagajındaki Uyuşturucuyu 'Millov' Buldu

Güncel Haberler

İZMİT'te polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Millov' ile yapılan aramalarda 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İZMİT'te polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Millov' ile yapılan aramalarda 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında TEM'in İzmit geçişinde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Millov' ile arama yapıldı. 'Millov'un tepki verdiği bagajda, 5 paket halinde 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Narkotik Kocaeli Güncel Haberler

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