Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu - Haberler

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Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu

KONYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilin bagajında narkotik köpek 'Felix' ile yapılan aramada, 15 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

KONYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilin bagajında narkotik köpek 'Felix' ile yapılan aramada, 15 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrolü yaptığı sırada, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Narkotik köpek 'Felix' ile yapılan aramada, bagajda 30 paket halinde, satışa hazır 15 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Sürücü ve yanındaki kişi, gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek'ten tutuklandı. ?


Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu

Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu

Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu

Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Narkotik, Polis, Köpek, Eroin, Güncel, Haberler

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