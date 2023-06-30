Otomobilin aynasına çarpıp devrilen motosiklete arkadan gelen araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobİlin aynasına çarpıp devrilen motosiklete arkadan gelen araç çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aynasıyla çarpması sonucu yola devrilen motosiklete arkadan gelen aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza; Örenşehin istikametinden gelip, D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametine dönen Merve Kara'nın kullandığı 07 AYY 017 plakalı motosiklete, kavşakta Hilmi Demir'in kullandığı 07 BDL 005 plakalı otomobilin aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklete arkadan gelen Kadir Temlisu'nun kullandığı 07 HTS 27 plakalı otomobilin çarpması sonucu motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada motosikletin sürücüsü Merve Kara ve motosiklette yolcu olarak bulunan Tuanna Özek yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tuanna Özek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.