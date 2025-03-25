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Otomobilin Arkasına Bağlanan Brandada Yolculuk Şaşırttı

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Karabük'te, 78 BE 781 plakalı otomobilin arkasına bağlı branda üzerindeki yabancı bir kişi tehlikeli bir yolculuk yaparken görüntülendi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Otomobilin arkasına bağlanan brandada böyle yolculuk yaptı

KARABÜK - Karabük'te otomobilin arkasına bağlanan brandanın üzerinde yolculuk yapan yabancı kişiyi görenler hayretler içerisinde kaldı.

Olay 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı bir şahıs, 78 BE 781 plakalı otomobilin arkasına bağlanan brandanın üzerine oturarak yolculuk yaptı. Görenleri hayretler içerisinde bırakan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüyü çeken vatandaş, şahsın tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığını belirterek, "Bunları da görecek duruma geldik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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