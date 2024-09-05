Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA'da otomobil sürücüsünün açtığı kapıya çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet K., yere savrulup yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 BGZ 923 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Mehmet K., park halinde olan İbrahim Ç.'nin 07 DCD 30 plakalı otomobilinin açılan kapısına çarptı. Dengesini kaybeden Mehmet K., yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BACAĞINDAN VE BOYNUNDAN YARALANDI

Sağlık ekibi, bacağından ve boynundan yaralanan Mehmet K.'yı, ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastaneye götürdü. Otomobil sürücüsü İbrahim Ç. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber - Kamera Tunahan KIRANTALYA,