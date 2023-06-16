Otomobili yardım bahanesiyle durdurup gasp eden 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da otomobili yardım bahanesiyle durdurarak sürücüsünü gasp eden 3 zanlı tutuklandı. Eşkali belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda cep telefonu, para ve kesici alet ele geçirildi.

Otomobili yardım bahanesiyle durdurarak sürücüsünü gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde otomobil ile seyir halinde olan A.Y'yi yardım bahanesiyle durdurup zorla araçtan indirerek darbeden ve araçtaki 10 bin lirasını gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen M.K, H.T. ve D.S. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda cep telefonu, bir miktar para ve olayda kullanılan kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.