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Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti

SİLİVRİ'de otomobili dereye düşen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

SİLİVRİ'de otomobili dereye düşen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücünün trafik tutanağı hazırlayarak evine döndüğü belirtildi.

Çeltikköy köy yolu üzerinde dün akşam saatlerinde 34 EGU 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünün ağır yaralı halde dere içerisinde olması ihtimali üzerine arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında sürücüye ulaşılamadı. Plakayı sorgulayarak sürücünün kimliğine ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, aracın kiralık olduğunu belirledi. Kiralama şirketi ile bağlantı kuran jandarma ekipleri, sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğunu, dereye uçan otomobilden çıkıp trafik için tutanak tuttuktan sonra evine döndüğünü belirledi. Çekiciyle dereden çıkartılan otomobil, yediemin otoparkına götürüldü.


Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti

Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti

Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti

Otomobili dereye düştü tutanak tutup evine gitti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Otomobil, Güncel, Haberler

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