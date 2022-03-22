Otomobili çizildiği için site görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis

KONYA'da, otomobili çizildiği için, yaşadığı sitenin görevlisi Adem Topbaş'ı (24) bıçaklayıp öldüren TIR şoförü Ahmet Ünver (32), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Ekim 2021'de, saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak'ta meydana geldi. Oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark eden Ahmet Ünver, apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin? Benim arabamı sürekli kontrol et. Kimin çizdiğini bul. Biz sana para veriyoruz, niye arabamızı korumuyorsun? Gel şu güvenlik kameralarına bakalım. Kimin çizdiğini bulalım" dedi. Topbaş da "Bu benim görevim değil. Ben sadece apartmanlardan sorumluyum" diye cevap verdi.