Otomobile silahlı saldırıda eşini ve kızını kaybetti, 'Ölü taklidi yaparak kurtuldum' dedi

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da bayram ziyaretinden döndükleri otomobillerine düzenlenen silahlı saldırıda eşi Garibe (42) ile kızı Nayime Dağ'ı (18) kaybeden, 6,13 ve 14 yaşındaki çocukları da ağır yaralanan Abdurrahman Dağ, kendisine de 4 kurşun isabet ettiğini ve ölü taklidi yaparak hayatta kaldığını söyledi. Dağ, "Öldüğümü sandılar, yoksa kafama sıkarlardı. Arabanın farları yandığı için S.B.'yi net olarak tanıdım" dedi.

Olay, 3 Mayıs'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe (42) ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime(18), Mahir (6), Mehmet (13) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma tarafından olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.