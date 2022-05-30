OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI - Haberler

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OTOMOBİLE GİREN YILANI İTFAİYE ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TOKAT'ta İsmail Tanoba'ya ait otomobilin alt kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.

TOKAT'ta İsmail Tanoba'ya ait otomobilin alt kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.

Olay, öğle saatlerinde Erbaa ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İlçeye bağlı Kartosman köyü yakınlarındaki bağ evine gittiğinde aracındaki sesleri duyan İsmail Tanoba, otomobilini Küçük Sanayi Sitesi'nde Mehmet Bulut'un tamirhanesine götürdü. Bulut, kaldırıp kontrol ettiği aracın alt kısmındaki yılanı fark etti.

İhbarla bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılanın çıkarılabilmesi için aracın alt kısmındaki bölüm söküldü. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı itfaiyeciler başından tutarak çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Daha sonra çuvala konulan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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