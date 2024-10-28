Üye Girişi
Haberler

Otomobile Giren Yavru Kedi Tamircide Kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te, otomobile giren yavru kedi, oto tamircisi tarafından kurtarıldı. Kaan Erdoğan, aracında mahsur kalan kediyi kurtarmak için tamirciye gitti. Yarım saatlik çalışmayla kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobile giren kediyi tamircide çıkardılar

KARABÜK - Karabük'te otomobile giren yavru kedi mahsur kaldığı yerden oto tamirci tarafından kurtarıldı.

5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde Kaan Erdoğan, aracına bindiği sırada kesi geldiğini fark etti. Kediyi bulunduğu alandan çıkaramayan Erdoğan soluğu oto tamircisinde aldı. Yarım saatlik çalışmanın ardından motorun karter muhafaza sacının sökülmesiyle yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Otomobile Giren Yavru Kedi Tamircide Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel

Yerel Haberler Karabük 3-sayfa Güncel Yaşam Doğa kedi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi

 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte telaffuz edilen rakam

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi

Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının VAR hakemi kim? 29 Ekim 2024 etkinlikleri iptal mi? 29 Ekim etkinlik, konser takvimi! Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeler! Yenidoğan Çetesi bebeklere ne yaptı? 28 Ekim Bankalar açık mı, çalışıyor mu? Bankalar bugün saat kaça kadar çalışıyor? Narin'in abisi ne paylaştı? Baran Güran paylaşımlarını neden sildi? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 28 Ekim Kızıl Goncalar 24. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.