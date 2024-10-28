Otomobile Giren Yavru Kedi Tamircide Kurtarıldı
Karabük'te, otomobile giren yavru kedi, oto tamircisi tarafından kurtarıldı. Kaan Erdoğan, aracında mahsur kalan kediyi kurtarmak için tamirciye gitti. Yarım saatlik çalışmayla kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Otomobile giren kediyi tamircide çıkardılar
KARABÜK - Karabük'te otomobile giren yavru kedi mahsur kaldığı yerden oto tamirci tarafından kurtarıldı.
5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde Kaan Erdoğan, aracına bindiği sırada kesi geldiğini fark etti. Kediyi bulunduğu alandan çıkaramayan Erdoğan soluğu oto tamircisinde aldı. Yarım saatlik çalışmanın ardından motorun karter muhafaza sacının sökülmesiyle yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.