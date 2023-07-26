Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet yola savruldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobile çarpmamak isterken hastanelik oldu: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet yola savruldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ovacık Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridine geçmek isteyen F.I. hakimiyetindeki 41 AT 281 plakalı Hyundai marka otomobile, çarpmak istemeyen T.Ç. idaresindeki 34 FIL 062 plakalı motosiklet manevra yaptı. Yola savrulan motosikletteki sürücü ve S.S.G yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun sağ şeridinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenli geçişleri sağladı.