OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI Burdur'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Burdur'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Burdur merkez Çatalpınar Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mahmut A. yönetimindeki 15 FF 341 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 KJ 971 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü kaldırıma savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü tedaviye alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Burdur Güncel Haberler

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