Rize'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

RİZE'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Terzi, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Tophane Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Salarha Tüneli çıkışında meydana geldi. Salarha beldesinden şehir merkezi yönüne giden İsmail Terzi idaresindeki 06 ZR 767 plakalı motosiklet, tünel çıkışı kontrolden çıkıp önce kavşak adası briketlerine, sonra ada içerisinde seyir halinde olan Fatih Demirci idaresindeki 53 AS 958 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna kaldırılan İsmail Terzi'nin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.