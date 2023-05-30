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Otomobile çarpan motosiklet alev alev yandı

Otomobile çarpan motosiklet alev alev yandı

Güncel Haberler

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet alev alev yandı, 2 kişi yaralandı. Kaza, İlçeye bağlı Alata Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolu eski hastane kavşağında meydana geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet alev alev yandı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Alata Mahallesi Mersin- Antalya D-400 karayolu eski hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B Y. idaresindeki 06 CYZ 733 plakalı motosiklet, H.İ.D. yönetimindeki 33 VEP 83 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet yanmaya başlarken, sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yanan motosiklete itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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