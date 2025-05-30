Otomobile Ateş Açıldı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Otomobile Ateş Açıldı: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açıp sürücüsünü silahla yaralayan, kazaya sebebiyet veren ve gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 11 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında, Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta meydana geldi. 34 GAL 303 plakalı otomobille seyir halinde olan Fırat O.'ya silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabetiyle yaralanan Fırat O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sokaktaki beton aydınlatma direğine çarpıp durdu. Silah seslerini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Fırat O., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında Fırat O.'ya ateş eden kişinin T.A. olduğu, olayı K.Y., D.G., S.G. ve E.N. ile birlikte gerçekleştirdikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. E.N. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Fırat O.'nun tedavisinin devam ettiği de öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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