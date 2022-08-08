OTOMOBİLDEN HAVAYA ATEŞ AÇILDI; POLİS ALARMA GEÇTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOMOBİLDEN HAVAYA ATEŞ AÇILDI; POLİS ALARMA GEÇTİ

ADIYAMAN'da bir otomobilden havaya tabanca ile rastgele ateş açıldı.

 - Güncelleme:

ADIYAMAN'da bir otomobilden havaya tabanca ile rastgele ateş açıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilden havaya tabanca ile rastgele ateş açıldı. Silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Ekipler, bölgede çok sayıda boş kovan buldu. Güvenlik kamerası görüntüleri de inceleme altına alındı. Ekipler, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title