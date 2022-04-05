Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu

ADANA'da otomobilden havaya ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Hayriye A. (62) gözünden yaralandı.

ADANA (DHA) - ADANA'da otomobilden havaya ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Hayriye A. (62) gözünden yaralandı.

Olay, gece yarısı Yüreğir ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası alınamayan bir otomobil ile sokakta ilerleyen kimliği belirsiz kişiler, araç içinden av tüfeğiyle havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada silahlı seslerini duyup, pencereden dışarıya baktığı öne sürülen Hayriye A., çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Hayriye A. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hayriye A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title