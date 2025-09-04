Otomobilden Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, seyir halindeki otomobilden havaya ateş açan E.A.K. isimli şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan kurusıkı tabancaya el konulurken, şüpheliye 11 bin 977 lira para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, seyir halindeki otomobilden havaya ateş ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilden silahla ateş açılmasının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerden kimliğini belirlediği E.A.K'yı gözaltına aldı ve olayda kullandığı kurusıkı tabancaya el koydu.

E.A.K. hakkında adli işlem başlatılarak, 11 bin 977 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
