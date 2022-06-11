Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Tülay Aksay - Güncel
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 123 gram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 123 gram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Kuştur Yol Kontrol Noktası'ndaki denetimlerde şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka sağ kapı pervazının içine siyah poşet içerisinde gizlenmiş 123 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki, S.K., G.H.C., Y.U., ve M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.U. tutuklandı, 1'i kadın 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel