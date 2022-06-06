Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Tülay Aksay - Güncel
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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 105 gram metamfetaminle yakalanan 1'i kadın, 3 kişi, tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 105 gram metamfetaminle yakalanan 1'i kadın, 3 kişi, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Kuştur Yol Kontrol Noktası'ndaki denetimlerde şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Otomobildeki aramada arka koltukta paspasın altında 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan D.E., E.P. ile M.L. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kuşadası Güncel Haberler

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