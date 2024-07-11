Üye Girişi
Haberler

Otomobilde tartıştığı kadını boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yaşanan olayda, Emrah Bahadır adlı şahıs, otomobilde tartıştığı Fidan Cantemir'i maket bıçağıyla boğazını keserek öldürdü. Mahkeme, Bahadır'ı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

KIRIKKALE'de otomobilde tartıştığı Fidan Cantemir'i (43) maket bıçağıyla boğazını keserek öldüren Emrah Bahadır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 4 Nisan'da meydana gelen olayda, Emrah Bahadır, ilişki yaşadığı iddia edilen evli ve 3 çocuk annesi Fidan Cantemir ile otomobilde tartıştı. Tartışma sırasında Bahadır, maket bıçağı ile Cantemir'in boğazını kesti. Ağır yaralanan Fidan Cantemir, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Emrah Bahadır, ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Emrah Bahadır, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Bahadır ile taraf avukatları ve öldürülen Fidan Cantemir'in yakınları katıldı. Söz verilen sanık Emrah Bahadır, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Sanık avukatı da Emrah Bahadır'ın tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, cezada indirime yer olmadığına hükmederek, 'mala zarar verme' suçundan beraatine karar verdi.

Cantemir ailesinin avukatı Sedat Korkmaz, duruşmanın ardından adliye bahçesinde açıklamada bulundu. Korkmaz, mahkeme heyetinin mahkeme sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Cantemir'in ablası Gülsen Düz ise kardeşinin geri gelmeyeceğini ancak adaletin yerini bulduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Emrah Mahkeme Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title