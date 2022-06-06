Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu - Haberler

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Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu

BURSA'da yol kenarındaki bir tesiste park halindeki otomobilde, Furkan Gültekin'in (24) başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.

BURSA'da yol kenarındaki bir tesiste park halindeki otomobilde, Furkan Gültekin'in (24) başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Misi Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa-Orhaneli Yolu üzerinde bulunan bir tesiste, park halindeki 16 ADK 533 plakalı otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Furkan Gültekin olduğu belirlenen kişinin başından tabancayla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yanında tabanca da bulunan Furkan Gültekin'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

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