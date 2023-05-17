Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ana yolda seyir halinde olan otomobil, kontrolsüz kavşaktan yola çıkış yapan otomobile çarptı. Her iki sürücünün de yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan sürücülerden Süleyman Babacan (70), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi İnegöl-Alanyurt yolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İlçe merkezinden Alanyurt'a seyir halinde olan Muhammed Enes Işık (30) yönetimindeki 16 ATB 163 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşaktan ana yola çıkış yapan Süleyman Babacan'ın kullandığı 16 F 4666 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken her iki sürücü de yaralandı. Aracında sıkışan Süleyman Babacan, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.