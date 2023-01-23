Otomobilde ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi Güncel Haberler EDİRNE'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı. EDİRNE'de, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu takibe alınan bir otomobili il merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 ruhsatsız tabanca ve 8 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Tragger Güncel Haberler

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